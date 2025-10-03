На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония предложила забирать по €20 млрд из активов РФ за нарушения границ

Telegraph: Эстония предложила конфисковывать активы РФ за нарушения границ
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Эстония предложила Евросоюзу (ЕС) конфисковывать часть замороженных российских активов в пользу Украины в ответ на нарушения воздушного пространства его стран. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.

«Блок может сказать «мы дадим €20 млрд [из активов] Украине. И всякий раз, когда будет нарушаться воздушное пространство, мы будем давать еще по €20 млрд», — говорится в публикации.

Европейские послы на встрече в Москве на прошлой неделе заявили о готовности своих стран сбивать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО.

О том, что Североатлантический альянс имеет право сбивать истребители и дроны РФ, до этого сообщил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

Эти заявления последовали за предполагаемым вторжением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны Запада прокредитовали Украину за счет российских активов.

