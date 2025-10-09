«Пункт назначения»: появились кадры с убитым током мигрантом в Петербурге

Появились кадры с мигрантом, который умер из-за удара током от авто в Петербурге

В Санкт-Петербурге рабочий погиб из-за удара током от грузовика. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пункт назначения» прямо в Шушарах — рабочего убило разрядом тока, после того как он прикоснулся к грузовому автомобилю. Водитель привез щебень на склад, при разгрузке случайно задел кузовом линию электропередачи. Никто ничего не заметил, пока 35-летний рабочий не дотронулся до грузовика в самый неудачный момент», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что рядом с грузовиком лежит тело. Дверь транспортного средства при этом открыта.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Пушкинского района проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

