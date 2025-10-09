В России появится обновленный минивэн Voyah Dream

Обновленный Voyah Dream представят в России в 2025 году

Продажи в России обновленного минивэна Voyah Dream, который получил приставку +, начнутся в конце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Voyah.

Отличить такую модель от дореформенного варианта можно по иной решетке радиатора и новым бамперам. Помимо этого Dream+ получил улучшенное оснащение, интеллектуальный кокпит Huawei, поворотную заднюю ось, увеличенную дальность хода и 800-вольтовую электронную архитектуру.

До этого бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее стало известно, что в России рухнули продажи автомобилей УАЗ.