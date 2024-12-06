Omoda начала продажи обновленного C5 в России

Принадлежащий китайскому концерну Chery бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5, сообщила пресс-служба марки.

Автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 2,52 до 3,26 млн рублей. В ходе рестайлинга основные изменения коснулись передней части автомобиля. Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Для машины предусмотрено восемь вариантов окраски, включая красный, синий, серебристый, белый и черный цвета. Также есть два двухцветных сочетания — белые и серебристые машины можно приобрести с черной крышей.

Ранее «Москвич» пообещал сохранить в линейке электрический кроссовер «Москвич 3е».