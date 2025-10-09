В России рухнули продажи автомобилей УАЗ

В России в сентябре 2025 года было продано 1,36 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 47% меньше, чем в сентябре 2024 года (2,56 тыс. ед.). Об этом сообщает autostat.ru.

Отмечается, что в сентябре больше всего было продано автомобилей УАЗ СГР - 517 единиц. Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» купил 501 покупатель. Далее следуют легкий грузовик «Профи» (193 ед.) и «Пикап» (132 ед.). Замыкает топ-5 модель «Хантер» с показателем 18 экземпляров.

До этого пресс-служба Ульяновского автомобильного завода сообщила, что УАЗ планирует возобновить производство автомобилей «Патриот» в экспедиционной версии.

«В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем без исключения», — отметил представитель пресс-службы УАЗа.

По информации газеты, в 2023 году УАЗ остановил выпуск внедорожников в экспедиционном исполнении из-за смены поставщиков вследствие санкций.

