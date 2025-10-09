На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
BYD планирует начать продажи в Китае конкурента пикапа Ford Ranger

BYD планирует начать продажи в Китае пикапа Shark
Китайский концерн BYD планирует начать продажи на домашнем рынке пикапа Shark, сообщает carnewschina.com. На внешних рынках он продается названием Shark 6.

Автомобиль построен на платформе BYD DMO. Длина машины составляет 5457 мм, а колесная база равна 3260 мм. По размерам китайская модель больше, чем Ford Ranger, с которым она будет конкурировать.

BYD Shark оснащен силово установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Бензиновый мотор функционирует исключительно как генератор для зарядки аккумулятора. Совокупная мощность двух двигателей достигает 430 л.с., что позволяет Shark 6 разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 с. Емкость батареи составляет 29,58 кВт·ч. Запас хода - 800 км.

Отмечается, что в Китае Shark будет продаваться дешевле, чем на зарубежных рынках.

Ранее стало известно, что в России рухнули продажи автомобилей УАЗ.

