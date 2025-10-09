Массовое ДТП произошло в центре Новосибирска

Крупная автомобильная авария произошла в центре Новосибирска, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Паровоз из пяти машин собрался на спуске с улицы Ольги Жилиной в Новосибирске. Не переобулись — не выезжайте», — сообщает канал.

Судя по видео с канала, в городе идет сильный снег, на дороге образовался гололед.

До этого на МКАД попало на видео массовое ДТП с участием трех машин. На кадрах с видеорегистратора видно, как белая машина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль, который после этого столкнулся с грузовиком.

Ранее потоп парализовал движение трамваев.