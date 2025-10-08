Потоп заблокировал движение в тоннеле на севере Москвы

В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе, движение ограничено

В Москве произошло подтопление тоннеля на Волоколамском шоссе, движение частично перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Потоп в тоннеле на Волоколамке под каналом имени Москвы. Движение трамваев временно приостановлено, машины пока едут», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что вода скопилась на участке тоннеля, где проходят трамвайные рельсы. В московском Дептрансе сообщили, что на Волоколамском шоссе задерживается движение трамваев 6 маршрута.

«Маршрут временно изменён. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — отмечается в сообщении.

