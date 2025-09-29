Россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора

Введение в России новых правил расчета утильсбора приведет к дальнейшему старению отечественного автопарка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя японской экспортной компании HSS на территории РФ Никиту Колесникова.

«Повышение утильсбора с 1 ноября поставит крест на доступности современных подержанных автомобилей. Потенциальный покупатель, который рассматривал относительно свежую иномарку возрастом 3–5 лет, столкнется с тем, что ее цена взлетит до небес из-за нового сбора. Это вынудит подавляющее большинство потребителей переориентироваться на тот сегмент, который не затронут повышением, — на старые автомобили, уже находящиеся на территории страны», — сказал эксперт.

16 сентября «Известия» сообщили, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

По его мнению, из-за этой меры сильно подорожают автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также машины других премиум-брендов, их продажи существенно снизятся. На импорт праворульных японских машин новый утильсбор скажется лишь незначительно, указал Целиков.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, какие автомобили останутся доступными для ввоза при новом утильсборе.