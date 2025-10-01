Стало известно, когда на конвейер вернется УАЗ Патриот в экспедиционной версии

Ульяновский автозавод планирует возобновить производство автомобилей УАЗ Патриот в экспедиционной версии. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

«В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем без исключения», — отметил представитель пресс-службы УАЗа.

По информации газеты, в 2023 году УАЗ остановил выпуск внедорожников в экспедиционном исполнении из-за смены поставщиков вследствие санкций. Тогда сообщалось, что машины для путешествий хотят вернуть в производство. Кроме того, УАЗы, которые больше всего подходят для езды по бездорожью, ранее предлагались с шинами BF Goodrich All-Terrain, металлической защитой порогов, блокировкой заднего дифференциала, оффроуд-пакетом с лебедкой и защитой рулевых тяг. На крыше таких автомобилей располагали багажник. Все дополнительное оборудование было сертифицировано.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые получил 6-ступенчатую коробку передач.