Дагестанский водитель на спор въехал в реку на машине и уплыл

В Дагестане водитель на спор въехал в реку и уплыл
Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане сняли на видео водителя, пьывущего на своем автомобиле по горной реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Водитель из Дагестана на спор заехал на тачке в реку в Тляратинском районе. Самая бессмысленная выходка на сегодня», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что серебристая Lada плывет по середине быстрой горной реки задом наперед. На крыше машины сидит человек, опираясь ногами на багажник и кричит: «Я сказал, что я сделаю!».

Затем он спрыгивает с автомобиля и вброд направляется к берегу. Машина при этом остановилась, развернувшись поперек русла.

До этого в Москве произошло подтопление тоннеля на Волоколамском шоссе, это привело к остановке движения трамваев.

Ранее на развязке с МКАД в Москве военный «КамАЗ» протаранил Kia.

