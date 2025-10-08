На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный «КамАЗ» протаранил Kia на развязке МКАД и попал на видео

На развязке МКАД военный грузовик протаранил легковую машину и попал на видео
Telegram-канал На МКАДе ДТП МОСКВА

На развязке Ленинградского шоссе и МКАД произошло ДТП с участием военного грузовика и седана Kia K5. Видеозапись с последствиями инцидента опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

На кадрах виден «КамАЗ» цвета хаки, который стоит в правом ряду. с включенной аварийной сигнализацией. Перед ним — белый седан Kia K5 с разбитой крышкой багажника и задним фонарем. Рядом с «КамАЗом» стоит патрульный автомобиль ДПС и видны двое военных в камуфляжной форме.

До этого на МКАД попало на видео массовое ДТП с участием трех машин. На кадрах с видеорегистратора видно, как белая машина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль, который после этого столкнулся с грузовиком.

Ранее потоп парализовал движение трамваев.

