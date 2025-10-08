Лобовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте произошло лобовое ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием Daewoo Matiz и BMW. Кадры с последствиями аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, съезд с Кутузовского проспекта, возле ТЦ «Времена года». Matiz ехал по встречке», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что у обоих автомобилей разбита передняя часть. В салоне синего седана BMW сработали подушки безопасности. У Daewoo Matiz разбит капот и открыты двери. Рядом стоит патрульный автомобиль ГИБДД. О пострадавших при ДТП не сообщается.

