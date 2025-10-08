В Нижнем Новгороде машина с полицейскими снесла легковушку, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как патрульное авто перевернулось в ДТП

В Нижнем Новгороде патрульная машина врезалась в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Момент авария с участием полицейского автомобиля на Бору попал на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как патрульный автомобиль, который едет с включенными проблесковыми маячками, врезается черную машину на перекрестке. От удара легковой автомобиль выезжает за пределы проезжей части, а машина с полицейскими переворачивается.

До этого сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и Daewoo. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у иномарок смят кузов, разбит капот и бампер. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. В результате произошедшего три человека получили травмы.

Ранее кроссовер с петербуржцем повис в воздухе после жесткого ДТП.