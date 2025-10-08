На западе Москвы произошло ДТП со скорой

В Москве скорая помощь и Nissan попали в ДТП

На западе Москвы автомобиль экстренных медицинских служб столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агенство «Москва».

«Машина скорой и Nissan попали в ДТП на улице Введенского в Коньково. В результате пострадал один человек – пассажирка легковушки», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и оперативные службы города.

В Москве автомобиль экстренных медицинских служб попал в ДТП, когда доставлял пациента в больницу. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль экстренных служб выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где его сбивает электробус.

ДТП произошло 2 октября. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате аварии травмы получили водитель, фельдшер и пациент, которого везли в медицинское учреждение. Врачи осмотрели пострадавших. На кадрах с места ДТП заметно, что перевернутая скорая лежит на проезжей части, при этом рядом стоит поврежденный электробус.

