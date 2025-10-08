На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Горит кошмар»: в Москве взорвался автомобиль

В Москве автомобиль взорвался и вспыхнул в гараже
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Москва 24»

В Москве автомобиль местного жителя взорвался и загорелся в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Машина взорвалась и загорелась в гараже на улице Обручева. Черный дым поднимается над жилым районом. На место уже выехали пожарные», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что из гаражного кооператива поднимается дым. На записи также слышно, как автор видео описывает ситуацию: «Горит кошмар». По словам женщины, она стала очевидцем произошедшего и вызвала спасательные службы.

До этого сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и Daewoo. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у иномарок смят кузов, разбит капот и бампер. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. В результате произошедшего три человека получили травмы.

Ранее кроссовер с петербуржцем повис в воздухе после жесткого ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами