В Москве на видео попало ДТП со скорой, перевозившей пациента в больницу

В Москве на видео попало, как электробус протаранил скорую с пациентом в салоне
В Москве автомобиль экстренных медицинских служб попал в ДТП, когда доставлял пациента в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Митино, Пересечение Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль экстренных служб выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где его сбивает электробус.

ДТП произошло 2 октября. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате аварии травмы получили водитель, фельдшер и пациент, которого везли в медицинское учреждение. Врачи осмотрели пострадавших. На кадрах с места ДТП заметно, что перевернутая скорая лежит на проезжей части, при этом рядом стоит поврежденный электробус.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее стало известно, сколько стоит самое дорогое машино-место в Москве.

