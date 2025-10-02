На северо-западе Москвы перевернулась скорая с пациентом и медиками

В Москве скорая с медиками перевернулась в ДТП с электробусом

На северо-западе Москвы перевернулся автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП ЧП Москва и МО».

«Москва, Митино. Пересечение Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка. Столкнулись автобус и автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что перевернутая скорая лежит на проезжей части, при этом рядом стоит поврежденный электробус.

По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате ДТП травмы получили водитель, фельдшер и пациент, которого везли в медицинское учреждение. В настоящее время врачи осматривают пострадавших.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

