Стало известно, сколько стоит самое дорогое машино-место в Москве

В Москве самое дорогое машино-место стоит 53 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

«Оно находится на минус первом этаже ЖК рядом с Кремлем и включает парковочное пространство площадью 18,9 кв. м и два келлера», --сообщили аналитики.

По информации канала, такая стоимость машино-места сопоставима с бюджетом квартиры бизнес-класса.

До этого сообщалось, что в России в ближайшие несколько лет появится беспилотное такси.

«Я думаю, что автономное такси без водителя-испытателя за рулем появится на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет. А за следующие 5-10 лет, я думаю, что счет пойдет на тысячи и, возможно, десятки тысяч, и это станет нашей новой обыденностью, которую мы в общем-то и замечать перестанем», — отметил гендиректор «Яндекс такси» Александр Аникин в рамках форума «Цифровая транспортация».

В январе Министерство транспорта России подготовило проект правительственного распоряжения, который должен стать шагом к массовому появлению беспилотных машин на дорогах.

Ранее Москву назвали лидером по внедрению автономных систем в городе.