На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько стоит самое дорогое машино-место в Москве

В Москве самое дорогое машино-место стоит 53 млн рублей
true
true
true
close
Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

В Москве самое дорогое машино-место стоит 53 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

«Оно находится на минус первом этаже ЖК рядом с Кремлем и включает парковочное пространство площадью 18,9 кв. м и два келлера», --сообщили аналитики.

По информации канала, такая стоимость машино-места сопоставима с бюджетом квартиры бизнес-класса.

До этого сообщалось, что в России в ближайшие несколько лет появится беспилотное такси.

«Я думаю, что автономное такси без водителя-испытателя за рулем появится на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет. А за следующие 5-10 лет, я думаю, что счет пойдет на тысячи и, возможно, десятки тысяч, и это станет нашей новой обыденностью, которую мы в общем-то и замечать перестанем», — отметил гендиректор «Яндекс такси» Александр Аникин в рамках форума «Цифровая транспортация».

В январе Министерство транспорта России подготовило проект правительственного распоряжения, который должен стать шагом к массовому появлению беспилотных машин на дорогах.

Ранее Москву назвали лидером по внедрению автономных систем в городе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами