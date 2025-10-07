Россиян предупредили о новом виде автомошенничества

В России появился новый вид автомошенничества через криптокошельки. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Один из пострадавших — Кирилл из Сибири — рассказал, что решил по параллельному импорту купить себе китайский кроссовер Lynk & Co 05. Вышел на группу в «телеге», в которой пообещали доставить машину за 20 дней по приятной цене. Единственное условие — оплата исключительно криптовалютой. Но это Кирилла не смутило, так как в чате было много восторженных отзывов», — говорится в публикации.

В итоге менеджер подобрал Кириллу серебристый автомобиль за 1,8 млн рублей и настойчиво советовал поторопиться с покупкой, так как с 1 ноября цены поднимутся из-за реформы утильсбора.

В итоге покупатель скачал приложение криптокошелька Trust Wallet, прошел обучение и внес 1,8 млн, «чтобы подтвердить свою платежеспособность». Затем ему прислали ссылку на платформу, где он сможет видеть всю информацию о продавце. На практике же, когда Кирилл перешел по этой ссылке, мошенники получили доступ к его криптокошельку и опустошили его.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области предстанет перед судом мужчина, который выманивал деньги у владельцев угнанных автомобилей.

По версии следствия, фигурант уголовного дела узнавал информацию о фактах угона транспортных средств и их владельцах, проживающих в других регионах России. Обвиняемый звонил потерпевшим и требовал денежные средства за сообщение сведений о местоположении автомобилей.

