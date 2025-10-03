В Оренбуржье поймали мошенника, обманывавшего хозяев угнанных авто

В России задержали мужчину, который выманивал деньги у владельцев угнанных авто

В Оренбургской области предстанет перед судом мужчина, который выманивал деньги у владельцев угнанных автомобилей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия, фигурант уголовного дела узнавал информацию о фактах угона транспортных средств и их владельцах, проживающих в других регионах России. Обвиняемый звонил потерпевшим и требовал денежные средства за сообщение сведений о местоположении автомобилей», — отмечается в сообщении.

В реальности обвиняемый не знал, где находятся похищенные машины. Ему удалось выманить у автовладельцев 160 тыс. рублей. Жителю Новотроицка предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество. Уголовного дело направлено в суд. Ущерб пострадавшим он возместил еще на стадии следствия.

