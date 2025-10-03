На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Оренбуржье поймали мошенника, обманывавшего хозяев угнанных авто

В России задержали мужчину, который выманивал деньги у владельцев угнанных авто
true
true
true
close
Константин Чалабов/РИА Новости

В Оренбургской области предстанет перед судом мужчина, который выманивал деньги у владельцев угнанных автомобилей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия, фигурант уголовного дела узнавал информацию о фактах угона транспортных средств и их владельцах, проживающих в других регионах России. Обвиняемый звонил потерпевшим и требовал денежные средства за сообщение сведений о местоположении автомобилей», — отмечается в сообщении.

В реальности обвиняемый не знал, где находятся похищенные машины. Ему удалось выманить у автовладельцев 160 тыс. рублей. Жителю Новотроицка предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество. Уголовного дело направлено в суд. Ущерб пострадавшим он возместил еще на стадии следствия.

Ранее в Сочи сняли на видео медведя-угонщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами