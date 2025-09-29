Названы пять признаков обмана при продаже автомобиля

С приходом осени активность мошенников в автомобильной отрасли возрастает более, чем на 20%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в службе модерации «Авто.ру». С начала 2025 года на платформе заблокировали свыше 17 тыс. мошеннических объявлений.

По данным сервиса, существует пять основных сценариев, которые используют аферисты. Самый популярный — продажа идеального автомобиля по нереальной цене.

«Стоит насторожиться, если в описании автомобиля указано, что это «идеал, как из салона», да еще и минимальный пробег. При этом предлагается самая низкая цена на рынке», — заявили модераторы.

Также лучше не связываться с продавцами, которые объясняют низкую стоимость автомобиля личной душещипательной историей, например, разводом, болезнью или переездом. По словам модераторов, еще один признак мошенничества — уклонение от разговора по телефону.

«Продавец находит причины для отказа обсудить детали по телефону и настаивает на общении во внешнем мессенджере. Мошенники таким образом пытаются уйти из-под контроля защитных систем сервиса», — предупредили в службе.

Насторожить покупателя должно давление в разговоре и просьба о переводе денег до личной встречи, например, чтобы забронировать машину или оплатить бензин для ее перегона из другого города.

Помимо этого, мошенники могут притворяться покупателями и посредниками, которые обещают быстро провести сделку. При этом они нередко убеждают продавца переходить по подозрительным ссылкам, передавать коды из СМС или включать демонстрацию с экрана телефона для кражи данных.

«Мошенники якобы из Китая также представляются помощниками бизнесмена-иностранца, который хочет сделать покупку. В сообщениях переводит разговор на тему дополнительного заработка и заманивают в финансовую пирамиду», — предупредили в «Авто.ру».

