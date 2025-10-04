На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Порвана губа»: в Уфе на видео попало, как мужчины жестко избили водителя

В Уфе мужчины напали на водителя во время спора о парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Дело произошло на улице Художника Позднова. Там юрист Айнур сидел в своей машине и общался с клиентом. В какой-то момент к нему подъехали неизвестные на джипе и предъявили за то, что он стоит на их месте», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель избивает автомобилиста возле белой машины. В момент конфликта водитель падает.

По информации канала, автомобилист получил серьезные травмы: у мужчины сотрясение мозга, порвана губа, синяки и ссадины. Пострадавший написал заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Москве самокатчик с большим ножом напал на супружескую пару. Муж с женой вечером возвращались домой, к ним на самокате подъехал неизвестный. Мужчина вступил в конфликт, во время которого самокатчик достал нож и ударил оппонента.

Ранее сибиряки на Audi устроили драку со стрельбой.

