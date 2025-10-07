На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Москве таксист избил девушку в автомобиле

В Москве таксист напал на пассажирок из-за сдачи и попал на видео
true
true
true

В Москве таксист напал на пассажирок из-за сдачи. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«С их слов, девушки оплатили проезд, но не дали несколько десятков рублей мелочи. После словесной перепалки они принесли сдачу, но водитель начал угрожать, отказался брать деньги и ударил одну из них», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как водитель грубо общается и угрожает девушкам. Далее на записи видно, как мужчина ударяет пассажирку.

До этого сообщалось, что в Уфе на улице Художника Позднова мужчины напали на водителя во время спора о парковке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель избивает автомобилиста возле белой машины. В момент конфликта водитель падает.

По информации Telegram-канала «БашДТП», автомобилист получил серьезные травмы: у мужчины сотрясение мозга, порвана губа, синяки и ссадины. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее сибиряки на Audi устроили драку со стрельбой.

