Гаишники расстреляли автомобиль с подростками в Нижегородской области и попали на видео

В Нижегородской области сотрудники ДПС открыли огонь из табельного оружия по автомобилю, на котором от них пытался скрыться подросток. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Инцидент произошел в Городце ночью 4 октября 2025 года. Водитель ВАЗа не остановился по требованию полицейских на Пролетарской площади.

«Водитель ВАЗ-21150 был неоднократно предупрежден о применении огнестрельного оружия, однако он продолжил движение, увеличивая скорость и создавая угрозу для других участников дорожного движения. В результате у транспортного средства повреждено заднее левое колесо, от чего он съехал в кювет», — отмечается в сообщении.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 15-летний подросток, рядом с ним — 14-летний пассажир. Водитель взял ключи от автомобиля у родителей без их ведома. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку. Полицейские составили административные протоколы на самого нарушителя и его законного представителя.

