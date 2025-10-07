На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гаишники расстреляли автомобиль с подростками в Нижегородской области и попали на видео

В Нижегородской области сотрудники ДПС обстреляли автомобиль с подростками
true
true
true

В Нижегородской области сотрудники ДПС открыли огонь из табельного оружия по автомобилю, на котором от них пытался скрыться подросток. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Инцидент произошел в Городце ночью 4 октября 2025 года. Водитель ВАЗа не остановился по требованию полицейских на Пролетарской площади.

«Водитель ВАЗ-21150 был неоднократно предупрежден о применении огнестрельного оружия, однако он продолжил движение, увеличивая скорость и создавая угрозу для других участников дорожного движения. В результате у транспортного средства повреждено заднее левое колесо, от чего он съехал в кювет», — отмечается в сообщении.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 15-летний подросток, рядом с ним — 14-летний пассажир. Водитель взял ключи от автомобиля у родителей без их ведома. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку. Полицейские составили административные протоколы на самого нарушителя и его законного представителя.

Ранее были названы 10 подержанных машин, которые чаще всего покупают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами