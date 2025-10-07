Названы 10 подержанных машин, которые покупают россияне

В сентябре 2025 года в России было продано 581,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидером вторичного рынка России стала Lada Granta, сообщает «Автостат Инфо».

За месяц в России было перерегистировано на новых владельцев 15 тыс. Granta, на втором месте — седан ВАЗ-2107, выпуск которого был завершен в 2012 году (12,2 тыс. машин). На третьем — Kia Rio, далее следуют Hyundai Solaris, Lada Vesta, Ford Focus, ВАЗ-2114, Toyota Corolla, Lada Niva Legend и Priora.

Среди автомобильных брендов лидирует Lada c результатом 137,8 тыс. машин в сентябре, за ней следуют Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Honda, Renault, Chevrolet и BMW.

С января по сентябрь 2025 года включительно в России продано 4,63 млн автомобилей с пробегом, объем рынка снизился на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

