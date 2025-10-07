На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России спрогнозировали резкое повышение цен на ОСАГО

Центробанк РФ спрогнозировал рост стоимости ОСАГО на 40% при отмене учета износа
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Отмена учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО приведет к росту стоимости полисов на 40%. Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния, сообщают «Ведомости».

«Износ – это значимая часть тарифа. Если мы от него откажемся – это будет порядка 40% влияния на тариф, а значит – одномоментное увеличение стоимости полисов. Не уверен, что это нужно в сегодняшних реалиях», – заявил он.

До этого заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что автостраховщиков в России надо обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей. Но это при условии, что страховщики получат право самостоятельно выбирать вариант возмещения в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Также, ранее в России предложили приравнять автоподставщиков к террористам, чтобы побороть этот вид преступления. Об этом заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав. Кроме того, эксперт призвал конфисковать все средства, которые есть у мошенников, и ввести уголовную ответственность с наказанием до 15-30 лет лишения свободы.

Ранее россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля.

