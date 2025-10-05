Россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля

Автоэксперт Чикун: водителям за скрытый номер грозит лишение прав на 1,5 года

Российским водителям, которые скрывают номер своего автомобиля, грозит наказание. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун.

По словам собеседника агентства, россиянам за скрытый номер автомобиля грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Чикун отметил, что Верховный суд к нарушениям относит как сокрытие номера бумажкой, так и намеренное замазывание номера грязью или снегом.

«Таким образом, лазейки практически не остается. Раньше водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, рисковали лишь штрафом в пять тысяч рублей», — объяснил специалист.

Также Чикун рассказал, что для российских водителей, которые меняют выхлопные системы и нарушают тишину, грозит штраф в 500 рублей.

По словам эксперта, подобный штраф уже давно перестал останавливать шумных водителей от данного правонарушения. Поэтому на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предоставляющий регионам право вводить штрафы до 30 тысяч рублей, а также фиксировать нарушения с помощью шумомеров.

