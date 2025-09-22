В России призвали приравнять автоподставщиков к террористам

В России нужно приравнять автоподставщиков к террористам, чтобы побороть этот вид преступления. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав. Кроме того, эксперт призвал конфисковать все средства, которые есть у мошенников, и ввести уголовную ответственность с наказанием до 15-30 лет лишения свободы.

«В Китае на полтора миллиарда человек нет автоподставщиков, потому что наказание приравнено к терроризму. Автоподставщиков нет и в европейских странах, потому что там очень грамотная система по их выявлению, работают страховые шерифы. У нас, к сожалению, за это должен расплачиваться водитель. Повышение стоимости ОСАГО хоть в два раза, хоть в десять раз проблему не решит», — рассказал Крохмаль.

В пресс-службе страховой компании «Абсолют Страхование» «Газете.Ru» рассказали, что автоподставщики чаще всего подстраивают ДТП женщинам за рулем и начинающим водителям. Подставные аварии чаще всего происходят в местах, где нет камер и плохое освещение. Там мошенникам проще надавить на жертву, объяснив тем, что обстоятельства ДТП никто не видел.

Ранее были названы пять мест на дорогах, где орудуют автоподставщики в России.