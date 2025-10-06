Разбившего McLaren каскадера заподозрили в подставном ДТП

Ростовского блогера-каскадера Евгения Чеботарева, который разбил McLaren в ДТП, заподозрили в правонарушении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ростовского блогера-каскадера, разбившего McLaren, заподозрили в подставной аварии — спорткар под управлением опытного экстремала Евгения Чеботарева крайне стремительно повернул в отбойник, чем вызвал вопросы у очевидцев и пользователей сети», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что автомобиль McLaren, который блогер-каскадер Евгений Чеботарев разбил в Ростове-на-Дону, стоит 30 млн рублей.

За неделю до аварии на приборной панели автомобиля блогера отображалось предупреждение о неисправности пневматической системы тормозов. В результате аварии у машины повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара.

Об инциденте стало известно 5 октября. Ранее каскадер уже сломал спойлер, а также засыпал дорогую машину щебнем. Была последняя авария очередным хайпом или случайностью — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

