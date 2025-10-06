На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разбившего McLaren каскадера заподозрили в подставном ДТП

Baza: каскадера Чеботарева, разбившего McLaren, заподозрили в подставном ДТП
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Ростовского блогера-каскадера Евгения Чеботарева, который разбил McLaren в ДТП, заподозрили в правонарушении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ростовского блогера-каскадера, разбившего McLaren, заподозрили в подставной аварии — спорткар под управлением опытного экстремала Евгения Чеботарева крайне стремительно повернул в отбойник, чем вызвал вопросы у очевидцев и пользователей сети», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что автомобиль McLaren, который блогер-каскадер Евгений Чеботарев разбил в Ростове-на-Дону, стоит 30 млн рублей.

За неделю до аварии на приборной панели автомобиля блогера отображалось предупреждение о неисправности пневматической системы тормозов. В результате аварии у машины повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара.

Об инциденте стало известно 5 октября. Ранее каскадер уже сломал спойлер, а также засыпал дорогую машину щебнем. Была последняя авария очередным хайпом или случайностью — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее Галкин продал свой Bentley по цене выше рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами