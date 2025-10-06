Автоэксперт: Галкин продал свой Bentley по цене выше рынка

Средняя стоимость подержанного Bentley Arnage, который продал телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), варьируется от 2,3 до 4,5 млн рублей. Однако шоумен мог выручить за авто свыше 5 млн рублей. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Здесь нужно учитывать тот факт, что на этой машине ездили Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева. Для коллекционеров эти детали представляют огромный интерес. Так что автомобиль обошелся новому владельцу свыше пяти миллионов рублей», — пояснил специалист.

Он добавил, что уникальная история автомобиля является большой ценностью на рынке коллекционных машин.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Галкин более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер.

По информации из открытых источников, с 1998 по 2005 годы было выпущено около четырех тысяч Bentley Arnage с двумя вариантами двигателей, из них около 200 — в особом исполнении.

