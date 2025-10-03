На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самокатчик порезал москвичей большим ножом, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как самокатчик с большим ножом порезал мужчину
true
true
true

В Москве самокатчик с большим ножом напал на супружескую пару. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Муж с женой вечером возвращались домой, когда на Дмитровском шоссе к ним на самокате подкатил неизвестный. Мужчины повздорили, тогда любитель индивидуальной мобильности достал клинок и пырнул оппонента в живот, после чего спрятал орудие преступления под лавку в соседнем дворе и скрылся», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как нарушитель идет за мужчиной и женщиной. По информации канала, правоохранители оперативно задержали самокатчика. Нарушителем оказался 36-летний житель Подмосковья. В полиции выяснили, что у мужчины уже есть судимости.

До этого сообщалось, что в Москве пассажир с ножом угнал такси. На опубликованных в сети кадрах видно, как пассажир, который сидит на переднем сиденье, говорит водителю, чтобы тот покинул транспорт. После того, как мужчина выходит, нарушитель быстро уезжает.

Ранее челябинец напал на пожилого водителя, и это сняли на видео.

