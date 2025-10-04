На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии подростки не выжили после ДТП с лошадью

В Башкирии машина с подростками врезалась в лошадь и перевернулась
Прокуратура Республики Башкортостан

В Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь. Об этом сообщает Прокуратура Республики Башкортостан в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня около 02 час. 30 мин. на 3 км автодороги Елбулак- Матвеевка – Бижбуляк 24-летний водитель автомобиля марки «Лада Приора» совершил наезд на лошадь. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, транспортное средство перевернулось и опрокинулось», — говорится в сообщении.

Правоохранители сфотографировали поврежденный транспорт. На кадрах видно, что у машины смят кузов, выбиты стекла, оторвана крыша.

По информации канала, в результате произошедшего три человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.

