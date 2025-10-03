На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попала пенсионерка, которая упала под автобус, переходя улицу в ЛНР

В ЛНР пенсионерка упала головой под автобус, переходя улицу, и попала на видео
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Донбассе»

В Красном Луче (ЛНР) пожилая женщина, переходившая улицу, упала навзничь и оказалась под колесами автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» и публикует видеозапись инцидента.

«Пенсионерка шла в сторону бюро ритуальных услуг. Когда переходила дорогу, не смогла подняться на бордюр и упала под колёса», — отмечается в публикации.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с места ДТП видно, что женщина с тростью медленно переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Поднимаясь на бордюр, она оступилась и упала назад. Ее голова попала под заднее колесо проезжавшего мимо автобуса ПАЗ.

До этого на видео в Москве попало ДТП с автомобилем скорой помощи, перевозившим пациента.

Ранее вскрылись нестыковки в цене запчастей и выплатах по ОСАГО в России.

