Шумных водителей предупредили о грозящем им штрафе

Автоэксперт Чикун: шумным водителям грозит штраф в 500 рублей
МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Российским водителям, которые меняют выхлопные системы и нарушают тишину, грозит штраф в 500 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на автоэксперта организации «Народный фронта. Аналитика» Романа Чикуна.

«Сейчас тем, кто переделывает выхлопные системы, что приводит к нарушению тишины, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», — сказал он.

По словам Чикуна, подобный штраф уже давно перестал останавливать шумных водителей от данного правонарушения.

«На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, предоставляющий регионам право вводить штрафы до 30 тысяч рублей. Более того, этим же законопроектом предлагается фиксировать нарушения автоматически, с помощью шумомеров», — напомнил эксперт.

До этого сообщалось, что в Дагестане будет создана комиссия по борьбе со стритрейсерами.

Автомобили будут проверены на шумность и наличие несертифицированных прямоточных глушителей. Нарушителям грозит штраф, также с оштрафованными водителями имамы будут проводить воспитательные беседы.

Активизация борьбы с шумными автомобилями привела к тому, что стритрейсеры начали обращаться к автоподборщикам для проверки уровня шума при покупке автомобилей, также в Дагестане появились десятки объявлений о продаже прямоточных выхлопных систем.

Ранее страховщики занизили цены на запчасти для выплат по ОСАГО.

