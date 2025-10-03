На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восстание машин: в Китае электрокар самовольно уехал от хозяев и попал на видео

В Китае электрокар Xiaomi самостоятельно уехал от хозяев и попал на видео
true
true
true

В Китае электрокар Xiaomi самостоятельно уехал от хозяев, которые разбирали вещи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Восстание машин по-китайски: электрокар Xiaomi в городе Вэйхай устал смотреть, как хозяева распаковывают вещи, завелся и уехал. Кожаный быстро догнал трансформера. Навести суету в стиле Майкла Бэя не вышло», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что припаркованный электрокар внезапно начинает движение. Его владелец, увидев пропажу, быстро выбегает на улицу.

До этого в Сочи медведь угнал мусорный бак.

Инцидент произошел в селе Эсто-Садок (административно относится к Сочи) на Березовой улице. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что медведь поднялся на задние лапы, передними схватил мусорный бак и выкатил его с контейнерной площадки. Затем зверь несколько раз приоткрывал крышку и засовывал голову внутрь контейнера. После этого он снова поднялся на задние лапы и откатил бак за угол здания.

Ранее страховщики занизили цены на запчасти для выплат по ОСАГО.

