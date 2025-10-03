Медведя-угонщика сняли на видео в Сочи

В Сочи медведь угнал на улице мусорный бак и попал на видео

В Сочи медведь угнал мусорный бак, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел в селе Эсто-Садок (административно относится к Сочи) на Березовой улице. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что медведь поднялся на задние лапы, передними схватил мусорный бак и выкатил его с контейнерной площадки. Затем зверь несколько раз приоткрывал крышку и засовывал голову внутрь контейнера. После этого он снова поднялся на задние лапы и откатил бак за угол здания.

До этого в Приморском крае на трассу вышла тигрица, автомобилисты сняли ее на видео. На кадрах видно, как животное перебегает проезжую часть и скрывается в лесу. По словам автора видео, хищник большой.

Ранее в Пермском крае на видео сняли медведя на проезжей части.