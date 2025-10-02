В России рекордно снизились продажи новых автомобилей

В России по итогам января — сентября 2025 года был продан 1 млн новых автомобилей, что на 25% меньше, чем за такой же период 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минромторга РФ.

Отмечается, что рынок новых отечественных авто снизился на 5%, до 556,9 тыс. единиц. За 9 месяцев объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 890,3 тыс. шт. (-22% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте LCV — 75,5 тыс. шт. (-21%), в сегменте грузовых автомобилей — 40,3 тыс. шт. (-56%), в сегменте автобусов — 8,1 тыс. шт. (-45%).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.