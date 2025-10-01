На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жесткие кадры»: в Екатеринбурге на видео сняли сальто байкера в момент ДТП

В Екатеринбурге на видео попало, как байкер сделал сальто в воздухе в момент ДТП
true
true
true

В Екатеринбурге мотоциклист сделал сальто через автомобиль в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

«Жесткие кадры! Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Старых Большевиков в понедельник, 29 сентября. По данным ГАИ, ему не уступил дорогу Volkswagen Golf. Байкер, как и его двухколесный конь, сильно покалечился», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезался в проезжающий автомобиль. От удара байкер подлетел в воздух и несколько раз перевернулся.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали екатеринбуржца с различными травмами.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером. Лобовое столкновение произошло 25 сентября в городе Бийске. На опубликованных в сети кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в капот автомобиля, от удара водитель падает на проезжую часть.

Ранее подросток на питбайке разбился в жестком ДТП в Новой Москве.

