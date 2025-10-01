Названы шесть китайских автобрендов, которые покорят Европу

Как минимум шесть крупных китайских автомобильных производителей нацелены покорить Европу за счет строительства или приобретения сборочных производств. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале со ссылкой на данные французского аналитического центра Inovev.

«BYD завершает строительство своего венгерского завода в Сегеде, где, как ожидается, осенью следующего года будут выпущены первые модели. В 2026-2027 годах на этом заводе могут быть собраны четыре различные модели для европейского рынка, включая Dolphin Surf (сегмент B). Второй завод планируется построить в Турции, а третий, как сообщается, рассматривается в Италии», — рассказал эксперт.

Также автобренд Chery с конца 2024 года стал использовать мощности бывшего завода Nissan в Барселоне. Сейчас там собирают модели Ebro и Omoda.

Входящая в SAIC group марка MG является ведущим китайским продавцом в Европе, отметил Целиков. Компания активно ищет производственную площадку.

«Geely планирует собирать свои модели Smart и Polestar в Европе для европейского рынка. По информации Inovev, выбор шел между Венгрией, Чехией или Словакию. Согласно последним новостям, вроде бы выбор останавливается на Словакии. Ожидается, что завод откроется в 2028 году», — рассказал эксперт.

Также на рынок Европы серьезно нацелены марки Dongfeng и Xpeng.

До этого сообщалось, что российский автомобильный рынок стал вторым по продаже автомобилей в Европе в августе.

На первом месте по продажам автомобилей в Европе оказалась Германия. В августе там было продано 207,2 тыс. машин. На втором месте находится Россия с показателем 122,2 тыс. автомобилей. Третий результат показала Франция – 87,8 тыс. авто. Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 82,9 тыс. машин.

Ранее в Россию пришла новая китайская автокомпания.