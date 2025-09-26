На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский авторынок стал вторым в Европе

Автомобильный рынок России занял второе место по продажам в Европе
Илья Наймушин/РИА Новости

Российский автомобильный рынок стал вторым по продаже автомобилей в Европе в августе. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

На первом месте по продажам автомобилей в Европе оказалась Германия. В августе там было продано 207,2 тыс. машин. На втором месте находится Россия с показателем 122,2 тыс. автомобилей. Третий результат показала Франция – 87,8 тыс. авто. Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 82,9 тыс. машин.

На пятом месте находится Италия. По итогам августа 2025 года продажи автомобилей составили 67,3 тыс. единиц.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.

