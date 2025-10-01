На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омске автобус протащил застрявшего в дверях мальчика по асфальту

МВД: в Омске автобус зажал и протащил пятилетнего ребенка по асфальту
В Омске автобус зажал и протащил по асфальту пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в УМВД по Омской области.

Инцидент произошел 22 сентября около 18:30 на остановке «Улица Рабиновича» с участием автобуса маршрута №33 и попал на видео.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель закрыл двери, когда в салон пытались зайти женщина с ребенком. Мальчик, успевший поставить ногу на подножку, оказался зажат дверью и несколько метров протащен по дороге.

Мама с сыном обратились за медицинской помощью: у ребенка диагностированы ушибы, назначено амбулаторное лечение. Полиция продолжает проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

В середине сентября в Казани грузовик сбил женщину с младенцем на руках. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах было видно, как пострадавшая женщина лежала на проезжей части перед большегрузом. О состоянии ребенка ничего не сообщалось.

Ранее в Краснодарском крае 16-летний водитель питбайка пострадал в ДТП.

