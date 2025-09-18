На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани на видео сняли последствия ДТП с младенцем

В Казани грузовик сбил женщину с младенцем и попал на видео
В Казани грузовик сбил женщину с младенцем на руках. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«На Технической улице, предварительно, 61-летний водитель Volvo не уступил дорогу маме с ребенком, переходившим дорогу по «зебре». Пострадавшую забрали медики скорой. На месте работают автоинспекторы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что пострадавшая женщина лежит на проезжей части перед большегрузом. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

До этого в Челябинске автомобиль Lada Niva сбил женщину с ребенком на руках. Уличная камера запечатлела инцидент.

«Нива» сбила девушку с 6-летним ребенком на переходе на Чайковского. Она переходила дорогу с мальчиком на руках. Момент аварии попал на камеры. В середине пути 26-летняя челябинка ускорилась, через секунду на нее наехала машина», — говорится в сообщении Telegram-канала «Новости Челябинска».

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.

