Юрист раскрыл подробности ужесточения правил лишения прав по медпоказаниям

Юрист Хаминский: ГИБДД сможет аннулировать права по данным из медучреждений
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, расширяющий полномочия ГИБДД по аннулированию водительских прав по медицинским показаниям. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

По новым правилам, если при диспансеризации или медосмотре у водителя выявят признаки противопоказаний к вождению, его направят на внеочередное обследование. К таким заболеваниям относятся психические расстройства, нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата.

«Если на таком обследовании заболевание подтвердится, данные об этом заносятся в базу Минздрава, а сведения автоматически передаются в ГИБДД, которая и аннулирует права», — пояснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что неявка на внеочередное обследование также приведет к аннулированию водительского удостоверения. При этом в базе данных будет фиксироваться только наличие медицинских противопоказаний, а не конкретный диагноз.

Ранее выявление медицинских противопоказаний у водителей было возможно преимущественно при замене прав раз в 10 лет. Новый закон также предполагает цифровизацию медицинских справок и их интеграцию с единой базой Минздрава для автоматической передачи данных в ГИБДД.

Подробнее о расширении полномочий по аннулированию водительских прав — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянок предупредили о штрафах за езду с правами на девичью фамилию.

