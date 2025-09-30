На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Ставрополье возникли перебои с бензином на АЗС

В минэнерго Ставрополья признали наличие перебоев с бензином на АЗС
close
Depositphotos

На некоторых АЗС Ставропольского края наблюдаются перебои с одним или двумя видами топлива, сообщает interfax.ru со ссылкой на региональное министерство энергетики, промышленности и связи. При этом бензина хватает для обеспечения потребностей региона.

«На «прямой линии» министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев заверил, что объемы топлива, хранящиеся на нефтебазах, достаточны для обеспечения потребностей региона. При этом он подтвердил наличие «точечных простоев» на некоторых заправочных станциях по одному или двум видам топлива», — сообщает агентство.

18 сентября на НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар после удара БПЛА.

В августе ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, Афипскому и Куйбышевскому НПЗ в Самарской области, Краснодарскому НПЗ в Краснодарском крае. 13 сентября атаке также подверглось предприятие «Башнефти». На следующий день глава Ленинградской области заявил о возгорании на территории завода КИНЕФ.

Ранее чиновники объяснили нехватку бензина в Нижегородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами