На Ставрополье возникли перебои с бензином на АЗС

В минэнерго Ставрополья признали наличие перебоев с бензином на АЗС

На некоторых АЗС Ставропольского края наблюдаются перебои с одним или двумя видами топлива, сообщает interfax.ru со ссылкой на региональное министерство энергетики, промышленности и связи. При этом бензина хватает для обеспечения потребностей региона.

«На «прямой линии» министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев заверил, что объемы топлива, хранящиеся на нефтебазах, достаточны для обеспечения потребностей региона. При этом он подтвердил наличие «точечных простоев» на некоторых заправочных станциях по одному или двум видам топлива», — сообщает агентство.

18 сентября на НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар после удара БПЛА.

В августе ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, Афипскому и Куйбышевскому НПЗ в Самарской области, Краснодарскому НПЗ в Краснодарском крае. 13 сентября атаке также подверглось предприятие «Башнефти». На следующий день глава Ленинградской области заявил о возгорании на территории завода КИНЕФ.

