Geely начала продажи внедорожника Zeekr 9X с дизайном Rolls-Royce

В Китае начались продажи внедорожника Zeekr 9X с дизайном Rolls-Royce Cullinan

Автобренд Geely, в структуру которого входит бренд Zeekr, начал продажи в Китае внедорожника 9X. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Внешне внедорожник Zeekr 9X напоминает Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль оборудовали хромированной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, двухуровневой передней оптикой, рельефным капотом, задним фонарем необычной формы и панорамной крышей.

Длина автомобиля — 5239 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1819 мм, а размер колесной базы — 3169 мм.

Силовая установка включает 2-литровый двигатель внутреннего сгорания и электромоторы, обеспечивающие разгон до 100 км/ч за 3,1–3,9 с.

Начальная стоимость автомобиля — 465,9 тыс. юаней (5,44 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».