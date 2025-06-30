Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана»

В Китае начались продажи седана Leapmotor B01 с искусственным интеллектом

В Китае начались продажи электрического седана Leapmotor B01, сообщает carnewschina.com. Официально автомобиль называют «самым красивым интеллектуальным седаном в классе».

Среднеразмерный седан оборудовали узкими фарами с тремя светодиодными секциями, выдвижными ручками дверей и единым блоком фонарей. Автомобиль имеет размеры 4770×1880×1490 мм и колесную базу 2735 мм.

В салоне установили информационно-развлекательную систему на базе «операционки» Leapmotor OS 4.0 Plus с интегрированным голосовым помощником на основе искусственного интеллекта.

Мощность базовой версии седана составляет 180 л.с. Топовую модификацию автомобиля оборудовали электромотором с отдачей 218 л.с. Максимальная скорость машины — 160 км/ч. Запас хода составляет 600 километров.

В средней и топовой комплектациях предусмотрены системы помощи водителю с LiDAR и чипом Qualcomm 8650.

Автомобиль доступен в пяти комплектациях по цене от 105,8 тыс. до 135,8 тыс. юаней (1,2-1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

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