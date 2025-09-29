На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Узаконить тюнинг автомобиля в РФ можно будет через «Госуслуги»

На Госуслугах внедрено оформление разрешений на тюнинг автомобилей
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На портале «Госуслуги» внедрен сервис, позволяющий получить разрешение ГИБДД на внесение изменений в конструкцию транспортных средств (ТС). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Использование цифрового сервиса позволяет гражданам подать заявление на получение таких услуг из дома, а также выбрать дату, время и место получения их результата. Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде», — написала Волк.

Через «Госуслуги» также можно получить свидетельство о соответствии ТС с изменениями в конструкции требованиям безопасности. Новый функционал внедрен в раздел портала о транспорте и получении водительских прав. Там же указан алгоритм действий автовладельца, желающего тюнинговать свой автомобиль и узаконить внесенные доработки.

