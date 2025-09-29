На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько платят государству россияне, покупая бензин

Минэкономразвития: до 40% цены литра бензина составляют НДС и акциз
Depositphotos

Налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз составляют до 40% стоимости литра бензина в розничной продаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ Минэкономразвития на письмо главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши.

«Цены внутреннего рынка на моторное топливо зависят от внешней конъюнктуры, курса рубля и высокой доли косвенных налогов (акциз, НДС) в цене топлива (до 40%)», — цитирует агентство документ за подписью замглавы Минэкономразвития России Михаила Каминского.

С декабря 2024 года по август 2025-го розничные цены на бензин АИ-92 росли быстрее инфляции: превышение темпов роста цен на бензин превысило индект потребительских цен на 2,87 процентных пункта. Глава РТС в своем обращении предлагал Минэкономразвития внести изменения в систему ценообразования.

Ранее в России появилась новая китайская автомобильная марка.

