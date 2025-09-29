Видео: липчанин повредил Audi жены на 1 млн рублей, всыпав сахар в двигатель

В Липецке мужчина всыпал сахар в мотор Audi бывшей жены и попал на видео

В Липецке мужчина причинил ущерб на сумму более 1 млн рублей бывшей жене, всыпав сахар в двигатель ее машины. Об этом сообщается на странице областного управления МВД в соцсети «ВКонтакте».

«Предварительно установлено, что летом текущего года между подозреваемым и его бывшей супругой произошел конфликт. Мужчина решил отомстить женщине, выместив свою обиду на её автомобиле «Ауди», — отмечается в публикации.

У мужчины был доступ к ключам от машины, поэтому он беспрепятственно смог засыпать сахар в двигатель. Его действия попали на видео: на приведенных полицией кадрах видно, как он покупает сахар в магазине, а затем открывает капот машины. В отношении 42-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

